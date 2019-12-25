25.12.2019 - 07:50 |
Gardiyan, aşkından hapse düştü
Galler’in Wrexham kentinde gardiyan Ayshea Gunn (27), çalıştığı Berwyn Hapishanesi’nde kalan ve hırsızlık suçundan 12 yıl hapis cezası alan mahkûm Khuram Razaq’a (29) aşık oldu. Gunn, Razaq’a gizli cep telefonu verip 5 ay süren ilişki boyunca cinsel içerikli videolar gönderdi. Birlikte çektirdikleri fotoğrafın ortaya çıkmasıyla da ilişki ispatlandı. Gözaltına alınan Gunn, “hapishane kurallarına aykırı ilişki yaşamak” suçundan 12 ay hapis cezası aldı. - DIŞ HABERLER