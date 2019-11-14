Gazze diken üstünde

İsrail’in İslami Cihat örgütünün üst düzey liderlerine yönelik hava saldırılarının ardından Gazze ve çevresinde gerginlik üst düzeyde.

İsrail ordusunun önceki gün İslami Cihat’ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri’nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu’l Ata’yı, Gazze’de öldürmesinin ardından karşılıklı saldırılar devam ediyor. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, önceki gün sabah saatlerinden bu yana Gazze’den İsrail tarafına çok sayıda roket atıldığı belirtildi. Gazze’den atılan roketler nedeniyle ülkenin güneyinde zaman zaman sirenler çalındığı kaydedilen açıklamada, Gazze’deki İslami Cihad hedeflerine hava saldırısı düzenlendiği bilgisine de yer verildi. İsrail Ordusu, iki günde Gazze’den İsrail’e 200’den fazla roket gönderildiğini, bunların yüzde 90’ının “Demir Kubbe” sistemi ile havada yok edildiğini duyurdu. İsrail’i hedef alan roket saldırılarda ise 46 kişinin hafif yaralandığı kaydedildi.

‘Tek seçenek var!’

Bölgedeki gerginlik devam ederken, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 26 Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Hayatını kaybedenlerin çoğu İslami Cihad üyesi isimler. Gazze’nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde dün hayatını kaybeden 38 yaşındaki Halid Muavvad Ferrac’ın da, İslami Cihat yönetici kadrosundan olduğu açıklandı.

Bu arada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün İsrail ile Gazze arasında yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail’in bölgede gerginliğin artmasından yana olmadığını ancak her türlü saldırıya da karşılık vereceğini söyleyen Netanyahu, “İslami Cihat’ın önünde tek seçenek var: Ya saldırılarına son verecek ya da daha fazla darbe alacak” ifadesini kullandı. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ise, İsrail’in Gazze’de gerginliği tırmandırmasını durdurmak için uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, dün Mısır’ın başkenti Kahire’ye geldi ve gerginliğin azaltılması için görüşmelerde bulundu.

İsrail ordusu önceki gün Gazze’nin doğusunda İslami Cihat Hareketi’nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri’nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu’l Ata’nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu’l Ata ile eşi hayatını kaybetmişti. İsrail ayrıca Suriye’nin başkenti Şam’da da İslami Cihat yönetimine yönelik bir hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıların ardından bölgede karşılıklı roket atışları sürüyor.

Türkiye İsrail’i şiddetle kınadı

Türkiye, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in önceki günden bu yana Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda masum Filistinlinin katledildiğine dikkat çekildi, “Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. İsrail yönetimi devlet politikası haline getirdiği saldırgan tutumuna ve işgaline son vermelidir” denildi. İsrail’in 52 yıllık işgalinin, modern zamanların en uzun saldırgan işgali olduğuna işaret edilen açıklamada, “Uluslararası toplum da Filistin’de yaşanan bu trajediye artık gözlerini kapatmamalı, İsrail’in işgal politikasına ve saldırganlığına karşı süratle harekete geçmelidir” çağrısında bulunuldu. Açıklamada, bu çerçevede, uluslararası toplumun, Filistin’de sivillerin korunmasına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeye davet edildiği kaydedildi. -ANKARA Milliyet