Gazze'de şehit edilen genç son yolculuğuna uğurladı

Gazze'nin Beyt Hanun beldesinin kuzeyinde, sınır çitine yaklaştığı iddiasıyla bu sabah İsrail askerleri tarafından ateş açılarak şehit edilen Nasr'ın naaşı, beldedeki Ömer Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mervan Halid Nasr isimli bir Filistinlinin, Beyt Hanun beldesinin kuzeyinde bu sabah İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit olduğunu duyurmuştu.
Gurbetçi aileye dinlenme tesisinde saldırıAvusturya'dan tatile geldikleri memleketleri Kahramanmaraş'ta pikniğe giden Koyuyeşil ailesi, oturdukları çardağın kırılması nedeniyle işletme sahiplerinin saldırısına uğradı. Olayda aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı, 12 kişi ise gözaltına alındı