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21.09.2019 - 21:41 | | Posta

Geceden sıraya girdiler! iPhone 11 satışa çıktı

Londra Oxford caddesinde bulunan Apple Store dün sabah saatlerinden itibaren en kalabalık günlerinden birini yaşadı

Geceden sıraya girdiler! iPhone 11 satışa çıktı

Londra’da dün gece saatlerinden itibaren inanılmaz bir çılgınlık yaşandı. Geçen hafta tanıtımı yapılan 3 yeni iPhone 11 modeli Londra’da satışa çıktı.

İnsanlar, gece saatlerinden itibaren Apple Store’un önünde sıraya girmeye başladı.Oxford caddesinde bulunan Apple Stor’da büyük yoğunluk vardı.

İÇERİ GİRMEK İÇİN KAYIT YAPTIRDILAR

İnsanlar yollara sığmadı, yürümekte güçlük çektiler.

Bazı kişilerin battaniyesiyle geldiği görüldü.

Apple personeli, insanların içeriye girmeden önce ön kayıt yaptırmaları gerektiğini söyledi.

iPhone 11 Londra satış fiyatı

iPhone 11 Pro -64 GB yaklaşık 8 bin TL’den satışa çıktı.

11 Pro Max 64 Gb ise yaklaşık 10 bin TL’den satışa sunuldu.

iPhone 11 serisinin Türkiye'de ne zaman satışa çıkacağı henüz belli değil.

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