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02.08.2019 - 08:45

Gençler Biden’ı terletti

ABD’de 2020’de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat Parti aday adayları ikinci kez canlı yayına çıktı.

Gençler Biden’ı terletti

Adayların birbirinden çok farklı yaklaşımlar sergilemesi,  “Demokratların fazlasıyla bölündüğü” yorumlarına yol açtı. CNN kanalında yayınlanan ve Detroit kentinde gerçekleştirilen canlı yayında 10 Demokrat başkan aday adayı görüşlerini ortaya koydu.

Canlı yayına Demokratlar arasındaki yarışı önde götüren eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ile yarışta ismi öne çıkan Kaliforniya Senatörü Kamala Harris, New Jersey Senatörü Cory Booker’ın Washington Eyaleti Valisi Jay Inslee, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio gibi isimler vardı. Yayına, 76 yaşındaki deneyimli siyasetçinin özellikle tartışmaya girdiği iki aday adayı, eski Başkan Barack Obama’nın yardımcılığını yapmış olmasının, Biden’ın Beyaz Saray’a seçilmesi için yeterli kriter olmadığını savundu.

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