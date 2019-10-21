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21.10.2019 - 21:44 | | AA

Genelkurmay başkanları 'İran tehdidini' görüştü

Suudi Arabistan tarafından düzenlenen ve çeşitli ülkelerden genelkurmay başkanlarının katıldığı konferansta "İran tehdidi ve bölgesel güvenlik" konusu görüşüldü.

Genelkurmay başkanları 'İran tehdidini' görüştü

 

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, başkent Riyad'da "Genelkurmay Başkanlarının Katılımıyla Güvenlik ve Savunma" başlıklı konferans düzenlendi.

Konferansa ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Mısır, Ürdün, Pakistan, Güney Kore, Hollanda, Yeni Zelanda ve Yunanistan'dan genelkurmay başkanları katıldı.

İran tehdidine karşı deniz ve hava güvenliğinin nasıl sağlanacağı konusunun görüşüldüğü konferansta, bölge güvenliği için bu ülkelerin ne ölçüde katkı sağlayabileceği üzerinde duruldu.

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Feyyaz er-Ruveyli'nin toplantıya ilişkin "Konferansta en kritik ve hassas durumlarda askeri kapasitenin nasıl en uygun şekilde kullanılabileceği ele alındı." ifadesini kullandı.

Konferansın sonuç bildirisinde ise Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesise yapılan saldırılara karşı ortak tavır takınıldığı vurgulanarak, "Bu saldırılar dünya ekonomisine ve uluslararası topluma meydan okumaktır." görüşü kaydedildi.

Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesiste, 14 Eylül'de silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırı sonucu yangın çıkmıştı. Yemen'deki Husiler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın tesislerine yapılan saldırı nedeniyle ülkenin petrol üretiminde günlük 5,7 milyon varil kesinti olduğu belirtilmişti.

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