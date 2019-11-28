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28.11.2019 - 22:55 | | AA

Gerçek ortaya çıkınca kapatıldı! Binlerce kadavra...

Fransa'da bilimin gelişmesi için kullanılması amacıyla bağışlanan binlerce insan bedeninin çürümeye terk edildiği ortaya çıktı.

Gerçek ortaya çıkınca kapatıldı! Binlerce kadavra...

BBC'nin L'Express gazetesine dayandırdığı haberine göre, Paris Descartes Üniversitesine bağlı Kadavra Bağışlama Merkezi, bağışlanan bazı kadavra ve organların satıldığı, bazılarının da çürümeye terk edildiğinin ortaya çıkması üzerine açılan soruşturma nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Haberde, kadavraların bir bölümünün elverişsiz koşullarda çıplak, gözleri açık, üst üste yığılı şekilde tutulduğu, bazılarının fareler tarafından yenildiğinin veya çürüdüğünün tespit edildiği belirtildi.

Paris Descartes Üniversitesi olayı doğrularken, "Bağışçı ailelerden özür diliyor, donör ve ailelerinin onurunu koruma kararlılığımızı yinelemek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Fransa Serbest Tıp Birliği (UFML), konuya ilişkin şikayette bulunacaklarını bildirdi. UFML Başkanı Jerome Marty, olayın tıp mesleğini itibarsızlaştırdığını söyledi.

19 yıl vücudundaki kurşunla yaşadı: Düğünlere gitmiyorumSamsun'da asker eğlencesi sırasında bir kişinin havaya açılan ateş sonucu ölmesi üzerine Muğla'da yaşayan bir kadın, kendi başına da aynı olayın geldiğini belirterek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi.
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