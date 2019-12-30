Gerçek ‘Transformers’

Fransız otomotiv şirketi Lazareth, ‘Transformers’ filmindeki robot araçları aratmayan uçan motosiklet geliştirdi. Karada da kullanılabilen ‘LMV 496’ adlı motosiklet, bir düğmeye basıldığında uçabilen bir araca dönüşebiliyor. Motosiklet, elektrikli motorla karada tek seferde 96 kilometre gidebiliyor. 4 jet motoruna sahip araç, 10 dakika havada kalabiliyor. Üretilen 5 adet LMV 496’dan 4’ünün satılacağı duyurulurken, aracın fiyatının 500 bin Dolar (3 milyon TL) olduğu belirtildi. l DIŞ HABERLER