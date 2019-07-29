'Gerginliğin nedeni kuruntu!'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “İran hiçbir zaman başka ülkelerle gerginliği başlatan taraf olmamıştır. Bölgedeki gerginliğin, istenmeyen gelişmelerin nedeni ABD’nin nükleer anlaşmadan tek taraflı ayrılması ve bu ülkenin kuruntudan ibaret düşünceleridir” diye konuştu.

Ruhani, başkent Tahran’da Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi’yle görüşmesinde yaptığı konuşmada, yabancı güçlerin varlığının bölgenin güvenliğine katkı sağlamayacağını ve gerginliğin temel faktörü olduğunu belirtti. İran ve Umman’ın Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinden sorumlu olduğunu ifade eden Ruhani, “İran, Umman Denizi, Fars (Basra) Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nın gemicilik faaliyetlerinin özgür ve güvenli bir şekilde yapılması için çabalıyor” dedi. İngiltere’nin İran’a ait petrol tankerini “kanunsuz” alıkoyduğunu savunan Ruhani, “Bunun Londra’ya hiçbir faydası olmayacak, aksine kesinlikle bundan zararlı çıkacaktır. İran, Hürmüz Boğazı, Fars (Basra) Körfezi ve Umman Denizi’nin güvenliğini tehlikeye düşürecek her türlü uluslararası kuralların çiğnenmesine karşı duracaktır” değerlendirmesini yaptı.

Plana tepki

Bu arada İran’ın, Hürmüz Boğazı’nda deniz taşımacılığı güvenliğini sağlama gerekçesiyle Avrupa liderliğinde bir misyon oluşturmak isteyen İngiltere’ye “gerilimi yükseltir” diyerek tepki gösterdiği bildirildi. Ruhani’nin sözcüsü Ali Rabiei de İngiltere’nin bölgede güvenliği sağlamaya yönelik planlarını “düşmanca bir mesaj” olarak niteleyerek, “İran, Avrupa ülkelerinden söz konusu provokatif öneriyi desteklememesini beklemektedir” dedi.

Diğer yandan ülkedeki Arak Ağır Su Reaktörü’nün yeniden faaliyete gireceği belirtildi. Meclis Bağımsızlar Fraksiyonu Sözcüsü Mihrdad Lahuti, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi’nin milletvekillerine nükleer programla ilgili bilgi verdiğini söyledi. Lahuti, Salihi’nin Arak Ağır Su Reaktörü’nün yeniden tasarlanıp faaliyete geçirileceğini söylediğini aktardı.

Viyana’da görüşme

Öte yandan 2015’te imzalanan ve kamuoyunda nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nı görüşmek üzere taraf devletler dün Viyana’da bir araya geldi. ABD’nin çekilme kararına rağmen anlaşmaya taraf İngiltere, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya nükleer anlaşmanın nasıl kurtarılabileceğine ilişkin fikirlerin tartışıldığı toplantının, “yapıcı” bir ortamda geçtiği belirtildi.

Johnson’a tebrik mesajı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Ruhani, mesajında Johnson’a başarılar dilerken, “İran ve İngiltere ilişkilerine olan aşinalığınızın ve Tahran’a yaptığınız ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinin önündeki engellerin kalkmasına yardımcı olmasını ümit ediyorum. Başbakanlığınız döneminde, muhtelif alanlardaki ilişkilerin ikili ve çok taraflı olarak gelişmesine şahit olacağımızı temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.