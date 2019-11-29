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29.11.2019 - 07:50 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

‘Geri dönülmez noktadayız’

‘Geri dönülmez noktadayız’

Yerkürenin sıcaklığını 5 derece artıracak değişiklikleri gözlemlediklerini belirten iklim bilimciler, Dünya’nın çevresel bir felaket konusunda
geri dönülemez noktayı geçmiş olabileceğini uyarısında bulundu.

‘Yok oluş’ emareleri...

Küresel ısınmanın etkisiyle yaşanan iklim değişikliği gündemden düşmüyor. İklim bilimciler, Dünya’nın geri dönülemez iklim olayları dizisine doğru gittiği uyarısı yaptı. Nature dergisinde bir makale kaleme alan iklim bilimciler, yerkürenin çevresel bir felaket konusunda geri dönülemez noktayı geçmiş olabileceğini belirtti. Bilim insanları, tüm medeniyetler için “yok oluş” anlamına gelecek böyle bir felaketin emarelerinin çoktan yaşandığına dikkat çekti.

Felakete sürükleyecek

Dünya sıcaklığını 5 derece artıracak bazı değişiklikler gözlemeye başladıklarını ifade eden iklim bilimciler, gezegenin şimdiden 1 derecenin üzerinde ısındığını, bunun artarak devam edeceğini belirtti. Bilim insanları özellikle buzulların erimesiyle ortaya çıkacak metan gazının zincirleme bir etki yaratacağı ve kısa dönem içinde gezegeni bir felakete sürükleyeceği konusunda uyarıda bulundu.

İklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg, iklim değişikliği krizine karşı geçen yıl başlattığı “Gelecek İçin Cuma” (Fridays For Future) eylemleriyle iklim krizine karşı küresel hareketin öncüsü olmuştu.

Husumetli ailelerin silah, taş ve sopalı kavgasında kan aktıKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, husumetli 2 kişi arasında çıkan ve diğer aile fertlerinin de karışmasıyla çıkan silahlı kavgada 5'i av tüfeği, 7'isi taş ve sopalarla olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
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