MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaGerilim artıyor! Hindistan hükümetinden flaş teklif
05.08.2019 - 09:19| AA

Gerilim artıyor! Hindistan hükümetinden flaş teklif

Yeni Delhi yönetimi, Hindistan ve Pakistan'ı karşı karşıya getiren tartışmalı bölge Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmak için parlamentoya teklif götürdü. Taraflar, Keşmir'in kontrolü için 1947'den bu yana üç kez savaştı.

Gerilim artıyor! Hindistan hükümetinden flaş teklif

Hindistan ve Pakistan arasında tansiyonu yükseltecek adım bu sabah atıldı.

Yeni Delhi yönetimi, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmak için parlamentoya teklif sundu.

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde ve bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim bulunuyor. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.

Pakistan ise kendi kontrolündeki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

BMGK, 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü.

Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

İstanbul genelinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 20 kişi gözaltına alındıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah saatlerinde 8 ilçede operasyon düzenlendi. Operasyon sonunda 5 kilogram bonzai, 1 adet ruhsatsız silah, 5 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca operasyonda 20 şüphelide gözaltına alındı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Hava durumu bugün nasıl olacak?

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Hava durumu bugün nasıl olacak?

e-Okul giriş sayfası | LGS 2. Nakil başvurusu nasıl yapılır?

e-Okul giriş sayfası | LGS 2. Nakil başvurusu nasıl yapılır?

Yer: Adana! Yangında can pazarı...

Yer: Adana! Yangında can pazarı...

LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları açıklandı! MEB, LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları

LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları açıklandı! MEB, LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları

Sıradaki Haber