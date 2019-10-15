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15.10.2019 - 08:05 |

Gine'de protesto gösterisi: 2 ölü, 13 yaralı

Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin bir dönem daha seçilmesine imkan verecek anayasa değişikliği referandumu önerisi karşıtı gösterilerde 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Başkent Konakri'de başlayan protesto gösterileri kısa sürede birçok kente yayıldı.

Gine'de protesto gösterisi: 2 ölü, 13 yaralı

Batı Afrika ülkesi Gine'de, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin bir dönem daha seçilmesine imkan tanıyacak anayasa değişikliği referandumu önerisine karşı yapılan gösterilerde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, muhalefet partileri, sivil toplum kuruluşları, işçi sendikalarından binlerce kişinin katıldığı ve başkent Konakri'de başlayarak ülkenin birçok kentine yayılan protesto gösterilerine polis, biber gazı ve gerçek mermiyle müdahale etti.

Bölge İdare ve Yerelleştirme Bakanı General Bourema Conde, yaptığı açıklamada, Konakri ile Mamou kentlerinde, birisi jandarma kurşunuyla 2 kişinin öldüğünü, 13 kişinin yaralandığını belirtti.

Ordu kaynakları yaralılardan 7'sinin güvenlik görevlisi olduğunu açıkladı.

ASKERLERE KIŞLADAN ÇIKMA YASAĞI

Başkent Konakri'de muhalefet partileri, sivil toplum kuruluşları ve işçi sendikalarından binlerce kişi bir araya gelerek Alpha Conde'nin bir dönem daha seçilebilmesine imkan sağlayacak referandum önerisini protesto etmiş, bazı protestocular lastik yakıp, yollara barikat kurmuştu.

 

    Plakayı kapattılar ama yüzlerini kapatmayı unuttularİstanbul Bayrampaşa’da plakaları "Evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış gelin arabası görünümü verilen bir otomobille gasp yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, güvenlik kamerasını inceleyen polisin, yüzünü kapatmayan gaspçılardan birini tanımasıyla ele geçirildi. Soygun anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
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