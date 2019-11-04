MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaGizli kamera ortaya çıkardı... Dehşeti yaşattı!
04.11.2019 - 14:51 | | DHA

Gizli kamera ortaya çıkardı... Dehşeti yaşattı!

Çin'de bakıcı bir kadın, bakımını üstlendiği 90 yaşındaki adama şiddet uyguladı. Eve yerleştirdikleri gizli kamera sayesinde durumdan haberdar olan yaşlı adamın ailesi ise durumu polise ihbar etti.

Gizli kamera ortaya çıkardı... Dehşeti yaşattı!

Olay, Shanxi eyaletinin başkenti Taiyuan'da 20 Ekim'de meydana geldi. Evin içinde yerleştirilmiş gizli kameraya yansıyan görüntülerde, bakıcı kadının, bakımını üstlendiği 90 yaşındaki yaşlı adama şiddet uyguladığı görülüyor. Bakıcı kadın, oturma odasındaki masa ve kanepenin arasındaki boşlukta yerde yatmakta olan yaşlı adamın önce kafasına tekme atıyor sonra da adamı saçından tutup yerden kaldırıyor. Daha sonra ise bakıcı kadın, şiddet uygulayarak yerden kaldırdığı yaşlı adamı sert bir şekilde kanepeye yatırıyor.

Yaşlı adamın ailesi kameraya yansıyan görüntüleri izledikten sonra durumu polise ihbar etti. Yetkililerin yaptığı açıklamada bakıcı kadının, Ağustos ayında aynı eyaletin Changzhi şehrinden başkent Taiyuan'a geldiği ve bakım hizmetleri veren bir şirkette çalışmaya başladığı belirtildi. Ayrıca, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı da belirtildi.

Ispanak haberlerine tepkisi bu oldu!İstanbul’un çeşitli noktalarında ıspanağın içerisinde bulunan yabancı otların tüketilmesi sonrasında çok sayıda vatandaşın zehirlenmesi üzerine çıkan haberlere halk pazarında ıspanak satan esnaf, çiğ ıspanak yiyerek tepki gösterdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Marmaris'te deniz kahverengi oldu

Marmaris'te deniz kahverengi oldu

Sinop'ta orman yangını

Sinop'ta orman yangını

Hazer Amani kimdir, nereli?

Hazer Amani kimdir, nereli?

Babaanne cinayetinde toruna kırmızı bülten kararı!

Babaanne cinayetinde toruna kırmızı bülten kararı!

Sıradaki Haber