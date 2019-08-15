Göçmenleri darp eden şarkıcı suçlu bulundu

BBC’nin haberine göre, 30 Haziran’da Stockholm’de yanlarına yaklaşan “göçmen kökenli genci darp etmeleri” nedeniyle haklarında açılan davada suçlu bulunan ASAP Rocky ve iki korumasına para cezası verildi.

Mahkeme, sanıkların aynı suçu iki yılda tekrarlamaları durumunda hapis cezası almalarına da hükmetti. Kararda, saldırının hapis cezası verilecek bir niteliğe sahip olmadığı, bu yüzden sanıklara 2 yıl tecil cezası verildiği kaydedildi. Mahkeme, saldırıya uğrayan 19 yaşındaki gence de tazminat ödenmesine hükmetti.

Gerçek adı Rakim Mayers olan 30 yaşındaki ASAP Rocky’nin darp görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından hakkında soruşturma başlatılan ünlü şarkıcıya, en büyük destek ABD Başkanı Donald Trump’tan gelmişti. İsveç Başbakanı Stefan Löfven’i arayan Trump, Rocky’ye şahsen kefil olduğunu söylemişti.