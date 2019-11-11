Görevini bırakmasına bir hafta kala kadın turisti öldüren idam mahkumunu affetti

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'nın görevini bırakmasına bir hafta kala, 19 yaşındaki İsveçli bir kızı öldürmekten hüküm giyen bir idam mahkumunu affetmesi, ülkede büyük tepkiye neden oldu.

Partisinden destek alamadığı için 16 Kasım'daki seçimlerde aday olmayacağını açıklayan Sirisena, nüfuzlu bir ailenin oğlu olan Jude Jayamaha adlı mahkumu 'cezaevindeki iyi hali' ve 'bir anlık öfke sonucu 19 yaşındayken hapse girmesi' nedeniyle affettiğini söyledi.

Otopsi raporunda 2005'te lüks bir apartmanın merdivenlerinde öldürülen Yvonne Jonsson'un kafatasında 64 kırık bulunduğu belirtilmişti.

Jayamaha önce 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Avukatları Jayamaha'ya verilen hapis cezasını çok bularak kararı temyiz etti. Ancak mahkeme bu talebi reddetti ve 2012'de Jayamaha'yı idam cezasına çarptırdı. Yüksek Mahkeme 2014'te bu kararı onadı.

'Zengin bir ailenin oğlu olmasaydı, çoktan asılmıştı'

Geçen ay, babası İsveçli annesi Sri Lankalı olan Yvonne Jonsson'un ablası Caroline Jonsson, Facebook hesabında Devlet Başkanı'nın Jayamaha için af çıkarmayı planladığını öğrendiklerini belirterek şunları yazdı:

"Cinayetten sonra hayatımızı düzene sokmak için çok çaba harcadık. Aradan 15 yıl geçti ve hâlâ adalet için mücadele veriyoruz. Şimdi kendimizi en kötü sonuca hazırlamak zorundayız. Çünkü kardeşimin katili affediliyor" dedi.

Jayamaha'nın 9 Kasım'da hapishaneden çıktığı açıklandı.

Devlet Başkanı'nın kararı sosyal medyada büyük tepki buldu. Twitter'de bir kullanıcı "Devlet Başkanı'ndan barbarca bir karar" derken başka bir kullanıcı "Sirisena'ya işlediği bu suç için kaç para ödendiği araştırılmalı" diye yazdı.

Bir başka yorumda ise "Eğer o canavar zengin bir ailenin oğlu olmasaydı çoktan asılmıştı" denildi.

Kaynak: BBC Türkçe