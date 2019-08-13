Gözaltındaki eski Kırgızistan lideri Atambayev'e darbe girişimi suçlaması

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Orozbek Opumbayev, gözaltına alınan eski cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i darbe girişiminde bulunmakla suçladı. Ülkenin istihbarat servisini de yöneten Opumbayev, Atambayev için, "Kan aksın istedi. Niyeti devlete karşı bir darbeydi" dedi.

Kırgızistan Başsavcısı Zamir Bişhekeyev'in Atambayev'e yönelttiği suçlamalar ise "cinayet işlemek", "kitlesel bir isyanı organize etmek" ve "bazı kişileri rehin almak".

Yolsuzluk iddiaları nedeniyle polis tarafından sorgulanmak istenen Atambayev'in teslim olmayı reddetmesi üzerine geçen hafta başkent Bişkek yakınlarındaki evi basıldı.

2011-2017 yılları arasında cumhurbaşkanı olan tambayev'in evi yakınlarına konuşlanan destekçileri ile polis arasında silahlı çatışma çıktı.

Haziran ayında dokunulmzlığı kaldırılan Atambayev, polisin geçen hafta Perşembe günü düzenlediği ikinci operasyonun ardından gözaltına alındı.

Atambayev'in destekçileri ve güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışma yüzünden bir polis memuru hayatını kaybetmiş, 130 kişi yaralanmıştı.

Son 20 yıl içinde iki devrim yaşayan Kırgızistan, ülkenin cumhurbaşkanı Soronbay Cenbekov ve Atambayev arasında yaşanan çekişmenin ortasında kalmıştı.

Putin iki siyasetçiyle de görüşmüştü



Gözaltına alınmasından önce Atambayev, polisin ifade vermeye gelmesi taleplerine üç defa olumsuz yanıt vermişti.

Atambayev, cumhurbaşkanlığı döneminde Çeçen lider Aziz Batukayev'in serbest bırakılmasıyla ilgili soruşturulmak isteniyordu.

Eskiden müttefik olan iki siyasetçi Atambayev ve Cenbekov arasındaki ilişkiler, son dönemde gittikçe kötüleşti.

Parlamentoda, Atambayev'in dokunulmazlığının kaldırılması kararı alınmış ve Batukayev'in 2013'te yasa dışı salıverilmesi vakasında tanık olarak dinlenmesi için mahkeme celpleri yollanmıştı.

Ancak Atambayev, İçişleri Bakanlığı'nın yolladığı üç celbe de yanıt vermedi. Atambayev, başka yolsuzluk vakalarıyla da suçlanıyor ancak eski cumhurbaşkanı tüm suçlamaları reddediyor.

Rusya lideri Vladimir Putin, geçen ay hem Atambayev hem de Cenbekov ile görüşmüştü.

Kaynak: BBC Türkçe