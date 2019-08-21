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21.08.2019 - 21:32| AA

Grönland tartışması devam ediyor! Bize sadece 'hayır' diyebilirlerdi

ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in ABD'nin Grönland'ı satın alması fikrini "absürt" olarak yorumlamasını "çirkin ve uygunsuz" olarak nitelendirdi.

Grönland tartışması devam ediyor! Bize sadece 'hayır' diyebilirlerdi

Trump, Kentucky eyaletine hareket etmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Frederiksen'in ABD'nin Grönland'ı satın alması fikrini "absürt" olarak yorumlamasını "çirkin ve uygunsuz" olarak nitelendiren Trump, "Bence bu, bir şeyi söylemek için güzel bir yol değildi. Bize sadece 'hayır' diyebilirlerdi. Söylemeleri gereken tek şey 'bunu yapmayı tercih etmeyiz' demekti. 'Bu ne kadar absürt bir fikir' demeyin bize." ifadesiyle tepki gösterdi.

Trump, kendi başkanlığı döneminde hiç kimsenin ABD ile böyle konuşamayacağının altını çizdi.

Trump'tan DEAŞ yorumu

ABD'nin binlerce DEAŞ mensubunu tutukladığını belirten Trump, "Avrupa bu kişileri geri almalı. Eğer almazlarsa ABD'nin bu kişileri geldikleri yere gere göndermekten başka şansı kalmayacak." ifadesini kullandı.

ABD'nin binlerce kilometre uzaktan bile DEAŞ ile savaştığını söyleyen Trump, bu bölgede uzun süre kalmayı düşünmediklerini ve Türkiye de dahil olmak üzere bölge ülkelerinin DEAŞ'a karşı daha çok mücadele etmesi gerektiğini belirtti.

Demokratların İsrail'den uzaklaştığını savunan Trump, "Eğer Demokratlara oy veriyorsanız, Yahudi toplumuna ve İsrail'e sadık değilsinizdir." diye konuştu.

 

Uçakları düştü, okyanustan bir helikopter ile kurtarıldılarABD'de David Lesh isimli pilot ve arkadaşının bulunduğu küçük uçak, Pasifik Okyanusunda Half Moon Körfezinde suya düştü. Uçağın suya düşme anları, bir başka uçağı kullanan Owen Leipelt tarafından kaydedildi. Uçaktan yara almadan kurtulan Lesh ve arkadaşının sudan kurtarılma görüntülerini ise kendileri kaydetti.
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