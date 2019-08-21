21.08.2019 - 08:23
Grönland’a ‘Trump Tower’ dikmeyecek!
ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka’ya bağlı özerk bölge olan Grönland’ı satın almak istediğine dair basında yer alan iddiaların ardından sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.
Trump, Grönland’a bir “Trump Tower” eklediği fotoğrafı paylaşarak “Söz veriyorum bunu Grönland’a yapmayacağım” dedi. Trump’ın oğlu Eric Trump da Instagram’dan yaptığı paylaşımda aynı fotoğrafı paylaşarak “10 yıl sonra Grönland” notunu düştü.
Wall Street Journal gazetesinde yer alan haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Grönland’ı satın almak istediği iddia edilmişti. Öte yandan, iddiaların ardından Danimarkalı yetkililerden “Grönland satılık değil” cevabı gelmiş ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen basına yaptığı bir konuşmada, “Diğer ülkeleri alıp, satabildiğiniz dönemler geçmişte kaldı. Konuyu burada kapatalım” yorumunda bulunmuştu.
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