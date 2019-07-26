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26.07.2019 - 16:48| AA

Guatemala'da yerli halklar liderine suikast

Eski Kırsal Kalkınma Komitesi Başkanı Cucul, İzabal şehrindeki evinin hemen yakınında ölü bulundu.

Guatemala'da yerli halklar liderine suikast

Guatemala'da eski Kırsal Kalkınma Komitesi (CODECA) Başkanı aynı zamanda yerli halklar ve köylü toplulukları lideri olarak da kabul edilen Jorge Juc Cucul kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü.

Ülke basınında çıkan haberlerde, Eski CODECA lideri Cucul'un ülkenin kuzeydoğusunda yer alan İzabal şehrindeki evinin hemen yakınında ölü bulunduğu bildirildi.

Haberde, polisin yaptığı incelemeler sonucu, 77 yaşındaki Cucul'un cinayete kurban gittiği belirtildi.

CODECA topluluğundan olaya ilişkin yapılan açıklamada, cinayet kınanarak, sorumlulardan hesap sorulması istendi.

Açıklamada, Cucul'un köylü halklar ve yerli toplulukların hakları için daima savaştığı vurgulanarak, "Bu yıl komitemize mensup sekiz halk savunucusu öldürüldü. En son öldürülen isim bir kadın hakları savunucusuydu. Sadece 2018'de 6 üyemiz katledildi." ifadeleri kullanıldı.

Orta Amerika Ülkeleri İnsan Hakları Ofisi Başkanı Jordan Rodas da cinayeti kınayarak, CODECA üyelerine ve Cucul'un ailesine başsağlığı diledi.

Birleşmiş Milletler insan hakları raporuna göre, 2018'de Guatemala'da 39 insan hakları savunucusu öldürüldü.

Ölümle biten silahlı şakalaşma kameradaAdıyaman’da, ölümle biten silahlı şakalaşma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
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