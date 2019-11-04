04.11.2019 - 07:50 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ
Güneş'e selam
Nepal ve Hindistan’daki Hindular tarafından kutlanan Chhath Puja Festivali, her yıl olduğu gibi renkli ve ilginç görüntülere sahne oluyor. Güneş Tanrısı ve kız kardeşine adanan festival, 4 gün sürüyor. Dünyadaki yaşam dolayısıyla Güneş Tanrısı’na teşekkür eden insanlar kutsal nehirde yıkanıyor, dua ediyor. Hinduların en “çevreci” festivali olarak da tanımlanan Chhath Puja, Nepal halkı tarafından da izleniyor
İstanbul Boğazı'ndaki elektro optik sistem havadan görüntülendiHAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı. Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul?da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan görüntülendi.