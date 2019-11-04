Güneş'e selam

Nepal ve Hindistan’daki Hindular tarafından kutlanan Chhath Puja Festivali, her yıl olduğu gibi renkli ve ilginç görüntülere sahne oluyor. Güneş Tanrısı ve kız kardeşine adanan festival, 4 gün sürüyor. Dünyadaki yaşam dolayısıyla Güneş Tanrısı’na teşekkür eden insanlar kutsal nehirde yıkanıyor, dua ediyor. Hinduların en “çevreci” festivali olarak da tanımlanan Chhath Puja, Nepal halkı tarafından da izleniyor