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02.01.2020 - 07:50 |

Güney Kıbrıs’a İngiliz boykotu

Güney Kıbrıs’a İngiliz boykotu

Güney Kıbrıs’taki bir otelde geçen yaz 19 yaşındaki İngiliz kadının, 12 İsraillinin tecavüzüne uğradığını söylemesi üzerine zanlılar gözaltına alınmıştı. Ama 10 gün sonra şikayetini geri çeken kadına ‘toplumu yanıltma’ suçundan dava açılmıştı. Suçlu bulunan İngiliz’in 1 yıl ceza alabileceği belirtilirken duruşma ertelendi. İngilizler şikayetini baskı altında çektiğini söyledikleri genç kadın için Twitter’da Güney Kıbrıs’ı boykot kampanyası başlattı, hükümet de karara tepki gösterdi. l DIŞ HABERLER SERVİSİ

Beşiktaş'ta feci kaza! Minibüsün altında kaldı...Beşiktaş'ta trafik ışıklarının araçlar için yeşil yandığı sırada karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı iddia edilen kadına otomobil çarptı. Otomobilin çarpması sonucunda yola fırlayan kadın aynı istikametteki minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.
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