MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaGüney Kore'de lise eğitimi ücretsiz hale geliyor
31.10.2019 - 12:31 | | AA

Güney Kore'de lise eğitimi ücretsiz hale geliyor

Okullarda kayıt ücretleri ve eğitim harçlarını aşamalı olarak kaldıran düzenleme parlamentoda kabul edildi.

Güney Kore'de lise eğitimi ücretsiz hale geliyor

Güney Kore'de parlamento lise eğitiminde öğrenci kayıt ve harç ücretlerinin aşamalı olarak kaldırılmasını öngören düzenlemeyi kabul etti.

Yonhap'ta yer alan habere göre, düzenlemeyle lise 2. ve 3. sınıf öğrencileri 2020'den itibaren kayıt ücreti ve eğitim harcı ödemeden okullarına devam edilecek. Düzenleme 2021'den itibaren ise 1. ve 4. sınıf öğrencilerini kapsayacak şekilde genişletilecek.

Güney Kore'de kamuya ait okullarda yalnızca ilkokul ve ortaokul düzeyinde ücretsiz eğitim veriliyor. Liselerde ise öğrenciler kayıt ücreti, öğrenim harcı ve diğer masraflar için öğrenci başına yılda ortalama 1 milyon 580 bin won (yaklaşık 7 bin 765 lira) para ödemek zorunda kalıyor.

Plan sayesinde gelecek yıl 880 bin öğrenci, 2021'de ise 1 milyon 260 bin öğrenci ücretsiz eğitimden yararlanmaya başlayacak.

İstanbul'da bulutlar gündüzü geceye çevirdiMeteoroloji tarafından İstanbul geneline yapılan yağmur uyarısının ardından kentin kuzey kesimlerindeki bulutlanmalar görüntülendi. Bulutlar nedeniyle adeta gündüz geceye döndü.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MasterChef Murat kimdir? Murat Tokmak nereli?

MasterChef Murat kimdir? Murat Tokmak nereli?

Son dakika | Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da bulutlar gündüzü geceye çevirdi

Son dakika | Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da bulutlar gündüzü geceye çevirdi

MasterChef Suna Aydın kimdir? Suna Aydın kaç yaşında?

MasterChef Suna Aydın kimdir? Suna Aydın kaç yaşında?

Son dakika... AYM'den İlker Başbuğ kararı

Son dakika... AYM'den İlker Başbuğ kararı

Sıradaki Haber