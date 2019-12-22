MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Günlük tutmuş... 30 yıl boyunca 349 çocuğa istismar!
ABONE OL
22.12.2019 - 15:33 |

Günlük tutmuş... 30 yıl boyunca 349 çocuğa istismar!

Fransa'yı sarsan ve 'ülke tarihinin en büyük pedofili vakası' olarak gösterilen olayda Joel Le Scouarnec, tam 30 yıl boyunca 349 çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanıyor. Cerrahın, istismara dair günlük tuttuğu da belirtiliyor.

Günlük tutmuş... 30 yıl boyunca 349 çocuğa istismar!

Soruşturmayı yürüten savcı Laureline Peyrefitte, 30 yıl boyunca Fransa'nın orta ve batı kesimlerinde görev yapan Joel Le Scouarnec’in en az 349 çocuğa cinsel istismarda bulunmuş olabileceğini söyledi.

Cerraha ait günlüklerin de ele geçirildiğini belirten yetkililer Scouarnec’in, çok sayıda çocuğun adının geçtiği bu notlarda istismar ve tecavüz olaylarını kaleme aldığını belirtti.

'FANTEZİ' SAVUNMASI

Sputnik'in aktardığına göre, günlüklerde adı geçen çocuklara ulaşan polis, 229 kişinin ifadesine başvurdu. Bu kişilerden 197’sinin Scouarnec’ten şikâyetçi olması üzerine dava açıldı. Ancak cerrahın avukatları ise günlüklerde yazanların ‘yalnızca fantezi’ olduğunu savunuyor.

Şu anda emekli olan 68 yaşındaki Le Scouarnec, dört çocuğa istismar ve tecavüz suçlarından 13-17 Mart'ta hâkim karşısına çıkacak. Cerrah, en az 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olsa da zaman aşımından dolayı birçok suçlamadan yargılanamayacak.

Joel Le Scouarnec’in 2005 yılında çocuk pornografisi içeriği barındırmaktan dört ay ertelenmiş hapis cezası aldığı da belirtildi.

 

    Gülen Adam filmi gerçek oldu! Evi kamyonla taşıdıÇorum’da, kamyonun kasasına yüklü ahşap prefabrik evin taşındığını görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ev yüklü kamyon, başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı 'Gülen Adam' filmindeki ev taşıma sahnesini akıllara getirdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2020 asgari ücret ne kadar olacak, belli oldu mu? Asgari ücret ve AGİ zammında son dakika gelişmesi

    2020 asgari ücret ne kadar olacak, belli oldu mu? Asgari ücret ve AGİ zammında son dakika gelişmesi

    65 yaş aylığına zam müjdesi!

    65 yaş aylığına zam müjdesi!

    Bu alet insanları delirtiyor!

    Bu alet insanları delirtiyor!

    Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak?

    Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak?

    Sıradaki Haber