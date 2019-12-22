Günlük tutmuş... 30 yıl boyunca 349 çocuğa istismar!

Soruşturmayı yürüten savcı Laureline Peyrefitte, 30 yıl boyunca Fransa'nın orta ve batı kesimlerinde görev yapan Joel Le Scouarnec’in en az 349 çocuğa cinsel istismarda bulunmuş olabileceğini söyledi.

Cerraha ait günlüklerin de ele geçirildiğini belirten yetkililer Scouarnec’in, çok sayıda çocuğun adının geçtiği bu notlarda istismar ve tecavüz olaylarını kaleme aldığını belirtti.

'FANTEZİ' SAVUNMASI



Sputnik'in aktardığına göre, günlüklerde adı geçen çocuklara ulaşan polis, 229 kişinin ifadesine başvurdu. Bu kişilerden 197’sinin Scouarnec’ten şikâyetçi olması üzerine dava açıldı. Ancak cerrahın avukatları ise günlüklerde yazanların ‘yalnızca fantezi’ olduğunu savunuyor.

Şu anda emekli olan 68 yaşındaki Le Scouarnec, dört çocuğa istismar ve tecavüz suçlarından 13-17 Mart'ta hâkim karşısına çıkacak. Cerrah, en az 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olsa da zaman aşımından dolayı birçok suçlamadan yargılanamayacak.

Joel Le Scouarnec’in 2005 yılında çocuk pornografisi içeriği barındırmaktan dört ay ertelenmiş hapis cezası aldığı da belirtildi.