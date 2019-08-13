Hac boyunca 28 vefat

Erbaş, herhangi olumsuzluk yaşamadan 85 bin civarında hacıyla Arafat sürecini tamamladıklarını belirterek, “Hac mevsimi boyunca 28 kardeşimiz vefat etti. Bu kardeşlerimiz hacca niyet ederek buralara gelmiş, hatta bir kısmı Arafat’a da çıkmıştı. Vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.