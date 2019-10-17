Hamburg-Schenelsen HavalimanÄ±'nda 450 kilogram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda 2. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±ndan kalma patlamamÄ±ÅŸ bir bomba bulunmuÅŸ ve bunun Ã¼zerine havalimanÄ±, gÃ¼venlik nedeniyle akÅŸam saatlerinde tÃ¼m uÃ§uÅŸlara kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bu geliÅŸme Ã¼zerine havada bulunan birÃ§ok uÃ§ak, Hamburg HavalimanÄ± yerine Ã§evre ÅŸehirlerdeki meydanlara yÃ¶nlendirildi. KalkÄ±ÅŸ yapmasÄ± planlanan seferler iptal edilirken, uÃ§aklarda bulunan yolcular da terminale alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Hamburg HavalimanÄ±'nÄ±n Twitter hesabÄ±ndan konuya iliÅŸkin yapÄ±lan son aÃ§Ä±klama ile bombanÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸi, havalimanÄ±nÄ±n 00.30 sÄ±ralarÄ±nda yeniden uÃ§uÅŸlara aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± duyuruldu. AÃ§Ä±klamada, "Hamburg HavalimanÄ±'nda 2. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±ndan kalma bulunan bomba baÅŸarÄ±yla etkisiz hale getirildi. HavalimanÄ± yeniden iniÅŸ ve kalkÄ±ÅŸlara aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±r. LÃ¼tfen uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ±zla ilgili olarak havayolu ÅŸirketleriyle baÄŸlantÄ±da kalÄ±n." denildi

THY'NÄ°N HAMBURG SEFERÄ°NÄ° YAPAN UÃ‡AÄžI BREMEN'E INDÄ°

Ã–te yandan THY'nin TK1667 sefer sayÄ±lÄ± Ä°stanbul- Hamburg seferini yapan uÃ§aÄŸÄ± da havalimanÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir mÃ¼ddet Hamburg hava sahasÄ±nda tur attÄ±ktan sonra Bremen'e inmiÅŸti. Saat 21.00 sÄ±ralarÄ±nda Bremen'e inen uÃ§aÄŸÄ±n yolcularÄ±nÄ±n kara yolu ile Hamburg'a gÃ¶nderileceÄŸi Ã¶ÄŸrenilirken, dÃ¶nÃ¼ÅŸ seferi olarak planlanan Hamburg-Ä°stanbul seferi de iptal edilmiÅŸti.