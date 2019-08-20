Han Şeyhun harabe gibi

İran destekli yabancı terörist gruplar ile Rus özel kuvvetleri ve paralı askerlerinin destek verdiği rejim güçleri, İdlib’in güneyindeki Han Şeyhun’a girmek için saldırılar düzenlerken, çatışmaların, ilçeye 400 metre mesafedeki Nimr’de sürdüğü belirtiliyor. Han Şeyhun’un havadan çekilen görüntülerinde, ilçenin yıkılmış binalar ve tahrip olmuş yollardan ibaret olduğu görüldü. Esad güçlerinin saldırılarından korunmak isteyen 512 bin sivilin, Türkiye sınırına yakın bölgelere kaçışı da sürüyor.

BM: Endişe verici

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye’nin İdlib kentinde Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısının ve saldırının neden olduğu zayiatın son derece endişe verici olduğunu belirterek, bölgedeki şiddet olaylarının bölgesel güvenlik açısından büyük risk teşkil ettiği uyarısında bulundu.