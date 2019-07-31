Hapishanede çete vahşeti: 57 ölü

Ülkenin hapishane sorumlusu Jarbas Vasconcelos yaptığı açıklamada, iki çete arasında başlayan kavga nedeniyle 57 mahkumun öldüğü ve ölenlerden 16’sının başının kesildiğini açıkladı. Olaylar sırasında mahkumların hapishanenin bir kısmını ateşe verdiğini söyleyen Vasconcelos, “İki grup arasındaki hesaplaşmaydı, cezaevi sistemini protesto ya da isyan amacı taşımıyordu” diye konuştu. Bununla birlikte bazı internet sitelerinde yer alan ve “kan donduran” video görüntülerinde, birkaç mahkumun kesik başlarla futbol oynadığı görülüyor.