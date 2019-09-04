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04.09.2019 - 17:45| AA

Hapishaneleri boşaltan müdür koltuğunu kaybetti

Filipinler'de yüzlerce mahkumu serbest bırakan cezaevi yöneticisi, yükselen tepkiler üzerine Devlet Başkanı Duterte tarafından görevinden alındı.

Hapishaneleri boşaltan müdür koltuğunu kaybetti

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, "iyi hal gerekçesiyle" yüzlerce mahkumu serbest bırakması üzerine Ceza İnfaz Kurumları Genel Müdürü Nicanor Fealdon'un işine son verdi.

Duterte, düzenlediği basın toplantısında, tecavüz ve uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyenler dahil yüzlerce mahkumun "iyi hal gerekçesiyle" serbest bırakılmasına halkın tepki göstermesi üzerine Ceza İnfaz Kurumları Genel Müdürü Fealdon'un görevine son verdiğini bildirdi.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Fealdon'un 214 sayılı kanun maddesi uyarınca ceza alan hükümlülerin serbest bırakılmasının durdurulması emrine uymadığını söyledi.

Duterte, kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana bin 700 hükümlünün salıverildiğini ifade etti.

Haberde, iki öğrenciyi öldürmekten hüküm giyen eski belediye başkanın serbest bırakılması ihtimalinin doğması üzerine tahliyelerin ülke çapında tepki çektiğine işaret edildi.

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