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28.10.2019 - 14:50 | | DHA

Hareket halindeki ambulanstan yola düştü

Aşırı alkol aldığı iddiasıyla hastaneye nakledilen kişi, hareket halindeki ambulanstan çıkmaya çalışırken yola düştü. O anlar, ambulansın arkasında hareket eden araçtan görüntülendi.

Hareket halindeki ambulanstan yola düştü

Olay, Dnipropetrovsk eyaletinde bulunan Novomoskovsk şehrinde meydana geldi. Aşırı alkol aldığı iddiasıyla hastaneye nakledilen kişi, ambulansın arka kapısından çıkmaya çalıştı. Sağlık görevlileri adamı tutmakta başarısız olunca adam yola düştü. Düşme sırasında aşırı alkollü adamın tafasında travma meydana gelirken, güvenlik nedeniyle hastaneye polis eşliğinde götürüldü.

    Hareket halindeki ambulanstan yola düştüAşırı alkol aldığı iddiasıyla hastaneye nakledilen kişi, hareket halindeki ambulanstan çıkmaya çalışırken yola düştü. O anlar, ambulansın arkasında hareket eden araçtan görüntülendi.
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