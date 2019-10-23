23.10.2019 - 13:17 | | İHA
Hasar büyük... 42 bin evde su kesintisi
Japonya’da geçtiğimiz hafta etkili olan Hagibis Tayfunu'nun yol açtığı hasar nedeniyle 42 bin eve su tedarik edilemiyor.
Japonya’da geçtiğimiz hafta sonu etkili olan Hagibis Tayfunu'nda ölenlerin sayısın 84’e yükseldi, 9 kişi ise hala kayıp. Ülkenin 8 eyaletinde 42 bin eve su tedarik edilemiyor. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, su tedarik edilemeyen 35 bin evin tayfundan en çok etkilenen Fukuşima'da yer aldığı belirtildi.
Şiddetli yağışlar nedeniyle Japonya’nın orta ve kuzey doğu kesimlerinde 71 nehir taştı. Tayfundan etkilenen bölgelerde, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Hırsızlar yüzünden marketçi canından bezdi!İstanbul Esenyurt'ta iki şubesi bulunan market sahibi Mehmet Kaya, son dönemde iş yerlerine dadanan hırsızlardan bunaldı. Ayda yaklaşık 28 bin lira tutarında ürünün çalındığını belirten Kaya, güvenlik kamerası kayıtları bulunan hırsızların yakalanmasını istedi.