13.08.2019 - 09:45| AA
Haşdi Şabi'ye ait cephanelik havaya uçtu
Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran destekli Şii milislere ait cephanelikte meydana gelen patlamalar sonucu bir can kaybı var, onlarca yaralı hastanelere taşındı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye ait cephanelikte önce yangın çıktı, ardından havan topları infilak etti.
Bağdat'ın güneyinde yer alan el-Dora bölgesinde Haşdi Şabi'ye ait Kasr Kampı’nda alevler yükseldi. Hemen sonra ise depodaki havan topları patladı, parçaları sivil yerleşim alanlarına düştü.
Cephanelikteki patlamalar sonucu 1 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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