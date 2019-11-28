Hasta tilki alışveriş merkezine girdi

Polonya'nın Inowroclaw kentinde bir alışveriş merkezinde bulunan yapı markete tilki girdi. Müşterilerin ve çalışanların şaşkın bakışları arasında markete dalan tilki reyonlar arasında hızlıca gözden kayboldu. Çalışanların haber vermesi üzerine yapı markete zabıta ekipleri ve hayvan barınağı görevlileri geldi. Marketin rafları arasında tilkinin yerini belirleyen ekipler, daha sonra tilkinin kaçmaması için bulunduğu kısmı suntalar yardımıyla çembere aldı.

Uzun süren uğraşlar sonucu barınak görevlileri tilkiyi yakalamayı başardı. Görevlilerin beraberinde getirdiği kafese konulan tilki, kafesten çıkabilmek için zaman zaman kafesin demirlerini ısırarak parçalamaya çalıştı. Barınağa götürülen tilkinin yapılan muayenesinde hasta olduğu belirlendi. Barınak yetkilileri, tedavisine başlanan tilkinin sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salınacağını bildirdi.