24.09.2019 - 10:01 | | AA
Hastane yangını faciaya yol açtı
Güney Kore'de sabah saatlerinde binayı saran alevler yoğun bakımdaki iki hastayı öldürdü, onlarca hasta ise yaralandı.
Güney Kore'nin Gimpo kentinde yaşlı bakım hastanesinde yangın çıktı.
Yonhap ajansında yer alan habere göre, beş katlı yaşlı bakım hastanesini sabah saatlerinde alevler sardı.
Yangın sırasında yoğun bakım ünitesindeki iki hasta yaşamını yitirdi. Yaralanan 47 hasta çevre hastanelerde tedavi altına alındı.
Yetkililer, yangın başladığında hastanede 130 hastanın bulunduğunu belirtiyor.