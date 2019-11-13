MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya HaberleriHava kirliliği okulları tatil ettirdi
13.11.2019 - 16:57 | | AA

Hava kirliliği okulları tatil ettirdi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'yi cehenneme çeviren hava kirliliği, birkaç gün boyunca daha da artacak.

Hava kirliliği okulları tatil ettirdi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bazı okullar, hava kirliliğinin yüksek düzeylere çıkması sebebiyle ilkokul öğrencileri için 18 Kasım'a kadar eğitime ara verildiğini duyurdu.

Hint basınındaki haberlere göre, başkentteki bazı okullar, gelecek birkaç gün boyunca hava kirliliğinin artacağı yönündeki uyarıları göz önünde bulundurarak önlem aldı.

Başkentteki Sanskiriti Okulu, anaokulu, ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencileri için eğitime 18 Kasım'a kadar ara verildiğini duyurdu.

Şehirdeki diğer okulların yetkilileri, ilkokul öğrencileri için bu şekilde bir önlem alabileceklerini belirtirken, bazı okul yöneticileri hükümetin kararını bekleyecek.

Eğitim direktörlüğündeki yetkililer, konuyla ilgili açık hava etkinliklerinin yasaklandığını ve ihtiyati tedbir olarak öğrencilere maske dağıtıldığını açıkladı.

'Tehlikeli' kategoride

Delhi Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kirliliğin önemli ölçüde arttığına dikkati çekerek, "Tüm eyaletleri, anız yakma sorununu çözmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan şehirdeki hava kalitesi indeksi birçok bölgede 400'ün üzerinde seyrederken, hava kirliliği "tehlikeli" kategoride kalmaya devam etti.

Gelecek birkaç gün boyunca başkentteki hava kalitesinin daha da kötüleşmesi öngörülüyor.

Hava kalitesinin tehlikeli seviyede olması sebebiyle 1-5 Kasım'da başkentte eğitime ara verilmiş, özel ve devlet okullarındaki öğrencilere maske dağıtılmıştı.

Haryana ve Pencap eyaletlerinde yakılan anızlara, Işık Bayramı Diwali Festivali sırasında yoğun olarak patlatılan havai fişekler ve yakılan kutlama ateşleri eklenince, Yeni Delhi'deki hava kalitesi çok düşük seviyeye inmişti.

    Hayranlık uyandıran mağara turizme kazandırılacak!Elazığ’ın Keban ilçesinde, 10 bin metrekarelik alana yayılan ve 200 metre derinlikte bulunan Gümüşkaya Mağarası’ndaki milyonlarca yıllık olduğu değerlendirilen oluşumlar hayranlık uyandırıyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Uyuşturucu almak için ankastre ocak çalan kardeşler yakalandı

    Uyuşturucu almak için ankastre ocak çalan kardeşler yakalandı

    Regaib Kandili ne zaman? Hangi güne denk geliyor?

    Regaib Kandili ne zaman? Hangi güne denk geliyor?

    İstanbul'da film gibi soygun! Böyle etkisiz hale getirildi

    İstanbul'da film gibi soygun! Böyle etkisiz hale getirildi

    Rüyada köpek görmek ne demek? Rüyada köpek ısırması ne anlama geliyor? 'Rüya tabirleri'

    Rüyada köpek görmek ne demek? Rüyada köpek ısırması ne anlama geliyor? 'Rüya tabirleri'

    Sıradaki Haber