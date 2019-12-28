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28.12.2019 - 14:50 | | DHA/İHA

Havacılık tesisinde korkunç patlama... Faciadan dönüldü!

ABD'de özel ve ticari uçak serisi Cessna'nın üretildiği tesiste patlama meydana geldi. Patlama sonucu en az 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

Havacılık tesisinde korkunç patlama... Faciadan dönüldü!

Patlama, Kansas eyaletindeki Wichita kentinde bulunan Textron havacılık tesisinde meydana geldi. Özel ve ticari uçak serisi Cessna'nın üretildiği tesiste meydana gelen patlamada en az 15 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca, patlamanın sıvı azot hattının zarar görmesiyle meydana geldiği de belirtildi.

Sağlık personelinin verdiği bilgiye göre acil servise götürülen 15 kişiden biri ağır yaralıydı. Bölge İtfaiye Amiri Daniel Wegner, kazanın yaşandığı gün çalışanların büyük çoğunluğunun Noel tatilinde olması nedeniyle büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü ifade etti. Wegner, nitrojen patlamasının depoya zarar vermesi sonucu, binadan dışarı gaz sızıntısı yaşandığını ancak gazın çevreye zararlı olmadığını belirtti.

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