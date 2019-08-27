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27.08.2019 - 01:39| DHA

Havada korku dolu anlar! Pilot rahatsızlanınca...

İngiltere'nin Manchester kentinden Portekiz'in Madeira adasına sefer yapan uçakta, kaptan pilot fenalaşarak bayılınca, uçağı yolcuların arasındaki başka bir pilot indirdi. Uçak, Porto'ya acil iniş yaptı.

Havada korku dolu anlar! Pilot rahatsızlanınca...

İngiltere'nin Manchester kentinden, Portekiz'in özerk bölgesi Madeira adasına sefer yapan, İngiliz Jet2 havayolu şirketine ait yolcu uçağının kaptan pilotu, fenalaşarak bayıldı. Yan koltuğa alınan kaptan pilota oksijen maskesi ile müdahale edilirken, Jet2 Havayolları şirketinin o sırada yolcu olan başka bir pilotu, uçağı Portekiz'in Porto kentindeki havaalanına indirdi.

Yerel medyaya konuşan yolculardan Andrea Rose, "Birçoğumuz, uçağı Porto'ya indiren kişinin, tatile giden bir Jet2 pilotu olduğunu öğrendik. Kabin ekibi iyi iş çıkardı. Herkes sakindi. Güvenli iniş için minnettarız ve umarım pilotun sağlık durumu iyidir." dedi.

Bayılan 40 yaşındaki kaptan pilotun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

 

 

 

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