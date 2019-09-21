Havai fişek fabrikasında patlama felakete yol açtı

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Etah bölgesindeki bir havai fişek imalathanesi havaya uçtu.

Hint televizyon kanalı News 18’de yer alan habere göre, patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralı olarak kurtarıldı, birçok kişi ise hala enkaz altında.

Bölgeye sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Patlamanın nedenine dair bir açıklama yapılmazken, patlamanın çok şiddetli olduğu ve çevredeki yapılarda da maddi hasar oluştuğu belirtildi.