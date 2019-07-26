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26.07.2019 - 11:22| AA

Havalimanından 750 kilogram altın çalındı

Brezilya Sao Paulo'da polis kılığına girmiş sekiz silahlı soyguncu, New York ve Zürih'e gidecek 30 milyon dolarlık altını alıp kayıplara karıştı.

Havalimanından 750 kilogram altın çalındı

Brezilya'da silahlı 8 kişi Sao Paulo'daki Guarulhos Havalimanı'ndan 750 kilogram altın çaldı.

BBC'deki habere göre, Guarulhos Havalimanı yetkilileri, polis kılığına girmiş 8 şüphelinin New York ve Zürih'e gitmesi planlanan 30 milyon dolar (170,8 milyon TL) değerindeki 750 kilogram altını çaldığını bildirdi.

Polis yetkilileri, soygun sırasında 2 havalimanı görevlisinin rehin alındığını belirtti.

Olayda yaralanan olmadığını ifade eden havalimanı yetkilileri, rehinelerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Parasını isteyen alacaklının kafasını kaldırım taşıyla yardıİstanbul Pendik'te 3 kişinin, kendilerine borcu olan baba ve oğulla tartışması kanlı bitti. Baba ve oğul tartıştıkları kişilerden birinin kafasını kaldırım taşıyla vurarak yardı. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye götürüldü.
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