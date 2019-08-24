24.08.2019 - 10:24
Hayaline uçarken öldü
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) İngiliz roket mühendisi Angelo Grubisic, Suudi Arabistan’da wingsuit (kanat kıyafeti) ile yaptığı atlayış sırasında hayatını kaybetti.
Aynı zamanda şampiyon bir wingsuitçi olan 38 yaşındaki Grubisic, Southampton Üniversitesi’nde wingsuit tasarlayarak deneme uçuşları yapıyordu. “Icarus Project” ismini verdiği çalışmalarla uçuşların daha güvenli olmasını sağlamayı amaçlayan Grubisic’in ailesi tarafından yapılan açıklamada, şampiyonun en sevdiği şeyi yaparken hayatını kaybettiği ifadelerine yer verildi.
İş adamını sırtından bıçaklayan PKK sempatizanı tutuklandıHDP’li 3 belediye başkanının görevden alınmasını bahane ederek İstanbul Kadıköy’de eylem düzenlemek isteyen bir grup PKK yandaşı çöp konteynerlerini devirmiş, bu sırada gruba engel olmak isteyen işadamı Durmuş Karaçam ise bir saldırgan tarafından ağır yaralanmıştı. Olay sonrası HDP binasında gözaltına alınan şüpheli H.K. son dakika gelen bilgilere göre çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.