Hayaline uçarken öldü

Aynı zamanda şampiyon bir wingsuitçi olan 38 yaşındaki Grubisic, Southampton Üniversitesi’nde wingsuit tasarlayarak deneme uçuşları yapıyordu. “Icarus Project” ismini verdiği çalışmalarla uçuşların daha güvenli olmasını sağlamayı amaçlayan Grubisic’in ailesi tarafından yapılan açıklamada, şampiyonun en sevdiği şeyi yaparken hayatını kaybettiği ifadelerine yer verildi.