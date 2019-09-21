MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaHayatını kaybeden devrik lider böyle defnedildi
21.09.2019 - 23:16 |

Hayatını kaybeden devrik lider böyle defnedildi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali, Tunus’a gömülmemek için ettiği vasiyet dolayısıyla Suudi Arabistan'ın Medine kentinde defnedildi.

Hayatını kaybeden devrik lider böyle defnedildi

2 gün önce Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali, Medine'deki Mescid-i Nebevi'de ikindiden sonra kılınan namazın ardından Baki Mezarlığı'na defnedildi. Suudi Arabistan'da yaşayan ve Bin Ali'nin damadı Karim el-Gharbi, Bin Ali'nin Tunus'ta gömülmemeyi vasiyet ettiğini açıklamıştı.

Hayatını kaybeden devrik lider böyle defnedildi


Bir hafta önce sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Bin Ali, Perşembe günü hayatını kaybetmişti. Tunus'un 83 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali, devrimin yapıldığı 14 Ocak 2011'den bu yana Suudi Arabistan'da yaşıyordu.

    İnanılmaz görüntü! Akın akın geldiler...TEKNOFEST'in düzenlendiği Atatürk Havalimanı çevresinde yoğunluk yaşanıyor.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika hava durumu bilgileri! Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer iller

    Son dakika hava durumu bilgileri! Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer iller

    Bir Zamanlar Çukurova fragman! "Ben her şeyi öğrendim Züleyha"

    Bir Zamanlar Çukurova fragman! "Ben her şeyi öğrendim Züleyha"

    MPİ duyurdu: Sayısal Loto çekiliş sonuçları! Hangi numaralar kazandırdı?

    MPİ duyurdu: Sayısal Loto çekiliş sonuçları! Hangi numaralar kazandırdı?

    Muğla'da orman yangını

    Muğla'da orman yangını

    Sıradaki Haber