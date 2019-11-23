Her 5 çocuktan 4’ü hareketsiz

Günde 1 saatten az

Dünya Sağlık Örgütü’nin (WHO) yayımladığı yeni bir rapor çocuk ve gençlerin hareketsiz olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Raporda, 1.6 milyon kişi üzerinde yapılan araştırmada 146 ülkede çocukların 2001 ve 2016 yıllarındaki günlük bedensel hareketliliği karşılaştırıldı. 11 ile 17 yaşları arasındaki çocuklarda günlük hareket miktarının karşılaştırıldığı ankette katılımcıların yüzde 81’inin günde 1 saatten az hareket ettiği saptandı. Hareket eksikliğinde bölgelere ya da ülkelere göre büyük farklılıklar görülmüyor. Fiziksel aktivite yetersizliğinin en az olduğu ülke yüzde 66 ile Bangladeş olurken hareket eksikliğinin en yüksek olduğu ülke yüzde 94 ile Güney Kore oldu.

Kızlarda daha yüksek

Kız çocuklarında dünya genelinde sadece yüzde 15’lik bir kesimin Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği 1 saatlik fiziksel aktiviteyi yerine getirdiği, erkek çocuklarında ise bu oranın yüzde 22 olduğu tespit edildi. Uzmanlar bu farkın kız çocukları üzerindeki kültürel baskıyla bağlantılı olduğunu tahmin ediyor. Bazı ülkelerde kız çocukların evde kalması isteniyor ve spor yapmaları mümkün olmuyor. Özellikle ev dışındaki aktivitelerin az olmasında güvenlik endişeleri de önemli rol oynuyor. Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri çocukların bu durumuna karşı acil önlemler alınması gerektiğine dikkat çekti.- DIŞ HABERLER SERVİSİ