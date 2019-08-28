MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaHer 5 yılda bir oluyor! 20 bin futbol sahası büyüklüğünde
28.08.2019 - 18:23| AA

Her 5 yılda bir oluyor! 20 bin futbol sahası büyüklüğünde

Pasifik Okyanusu'nda 20 bin futbol sahası büyüklüğündeki alanda yüzen volkanik kayaların trilyonlarcası bir araya geldiğinde yüzen adaya benzediği belirtildi.

Her 5 yılda bir oluyor! 20 bin futbol sahası büyüklüğünde

BBC'nin haberine göre, ilk olarak Pasifik Okyanusu'ndaki Avustralyalı denizcilerin fark ettiği trilyonlarca volkanik kaya, yaklaşık 20 bin futbol sahası (150 kilometrekare) büyüklüğündeki bir alana yayıldı.

"Sünger taşı" olarak da adlandırılan volkanik kayaların, bu ay başında adalar ülkesi Tonga açıklarında okyanus tabanındaki bir yanardağın patlaması sonucunda oluştuğu düşünülüyor.

Çok hafif olmaları nedeniyle su üzerinde yüzebilen trilyonlarca parça bir araya geldiğinde yüzen bir adaya benziyor.

Queensland Üniversitesinden Scott Bryan, bölgede her 5 yılda bir buna benzer olayların meydana gediğini ifade etti.

Uzmanlar, sünger taşlarının okyanuslarda yaşayan canlılar için yaşam alanı oluşturduğunu ve Avustralya'da bulunan Büyük Set Resifi'nin restorasyonuna yardımcı olduklarını kaydediyor.

Güney Pasifik'teki Tonga açıklarında 2015 yılında patlayan su altı volkanının oluşturduğu dünyanın en yeni adasında, bu yıl başlarında yaşam belirtileri görülmüştü.

 

Bursa'da çok acı olayBursa'nın İnegöl ilçesinde, baraj kıyısında balık tutmaya çalışırken suya düşerek kaybolan çocuğun cansız bedeni arama çalışmalarının ardından bulundu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İşte Türkiye'nin öfke haritası

İşte Türkiye'nin öfke haritası

Kadına şiddete RTÜK'ten ceza

Kadına şiddete RTÜK'ten ceza

Şule Yüksel Şenler kimdir, kaç yaşında? Şule Yüksel Şenler neden öldü?

Şule Yüksel Şenler kimdir, kaç yaşında? Şule Yüksel Şenler neden öldü?

Marmaris'te 18.08'de korkutan deprem

Marmaris'te 18.08'de korkutan deprem

Sıradaki Haber