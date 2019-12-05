'Her yıl bekaret testi yaptırıyorum' demişti... Yasaklanabilir!

ABD'li rapçi T.I.'ın 18 yaşındaki kızı Deyjah Harris'i her yıl jinekoloğa götürerek bekaret testi yaptırdığını açıklamasının ardından New York eyaleti bu testleri yasaklamayı düşünüyor.

Bir kişinin cinsel ilişki yaşayıp yaşamadığını tespit etmeyi amaçlayan testte kadınların veya kızların kızlık zarının (vajinanın girişinde bulunma ihtimali olan ince bir doku) yırtılıp yırtılmadığı doktorlar tarafından inceleniyor.

KADINA KARŞI ŞİDDET YÖNTEMİ

New York eyaletindeki Demokrat siyasetti Michaelle Solages, "Bu açıklamayı duyduğumda tiksindim" diyor. Yasa teklifinin geçmesi için mücadele eden Solages, BBC'ye yaptığı açıklamada bunun "Kadınlara ve kızlara karşı şiddetin bir türü" olduğunu söylüyor:

"T.I.'ın sözleri ve kızına yaptığı kabul edilemez. Kadınların birer mal olduğu mesajı yayıyor ve bu yanlış."

New York'ta hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da bu uygulamanın yasaklanması için iki ayrı girişim var.

New York Eyaleti Kadınlar ve Kızlar Konseyi Başkanı ve Vali Sekreteri Melissa DeRosa, "Bu uygulama rahatsız edici, tıbbi bir değeri yok ve eyaletimizde olmamalı" dedi.

YASA TEKLİFİNDE NE VAR?

Solages'in ilk imzacısı olduğu ve iki partiden de destek alan tasarı Noel tatilinin ardından Ocak ayında görüşülmeye başlanacak.

Yasa kabul edilirse bu uygulama yasa dışı kabul edilecek ve yapan doktorların lisansları iptal edilecek. Doktorlara adli suçlama yöneltilmesi de seçenekler arasında.

Testin tıp merkezleri dışında yapılması halinde ise bu uygulama bir cinsel saldırı kabul edilecek. ABD'de bekaret testine dair federal bir yasa bulunmuyor.

T.I.'ın açıklamalarının ardından Deyjah Harris sosyal medya kullanmayı bıraktı. Ama öncesinde babasını Twitter ve Instagram'da takipten çıkardı.

Harris hesabını kapatmadan önce bu uygulamayı eleştiren paylaşımları beğenmişti.

Kaynak: BBC Türkçe