Himalayalardaki buzulların yarısından fazlası eriyebilir

Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle 2100'de Hindikuş ve Himalaya dağlarındaki buzlarının yaklaşık yüzde 60'ı erimiş olabilir.

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Panelinin (IPCC) "Değişen İklimde Okyanuslar ve Kriyosfer" başlıklı raporunda küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle Hindikuş ve Himalaya dağ silsilesindeki buzulların yüzde 60'ının bu yüzyılın sonunda erimiş olabileceği tahmininde bulunuldu.

Raporda, bölgenin en ufak bir sıcaklık artışından büyük ölçüde etkilenebileceğine dikkati çekilerek 1,5 santigratlık küresel ısınmanın, bölge sıcaklığını bu yüzyılın sonunda 3,5 ila 6 derece artırabileceği belirtildi.

Bölgedeki İndus, Ganj ve Brahmaputra nehir havzalarında da gelecek yıllarda yağış miktarındaki artış nedeniyle sellerin daha sık ve daha şiddetli yaşanacağı öngörüsünde bulunuldu.

Deniz seviyesindeki yükselme nedeniyle dünyadaki 46 şehrin risk altında olduğuna işaret edilerek sadece 50 santimetre yükselmeyle liman kentlerinde yaşayan 150 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya kalacağına vurgu yapıldı.

Raporda, bu olası erimenin su kaynakları üzerinde olumlu bir etki yaratabileceği de ortaya kondu. Raporun yazarlarından Anjal Prakash, kar ve buzul erimesinin su kaynaklarını besleyen nehirlerin korunmasına yardımcı olduğunu belirterek "Küresel ısınma ve bunun Hindukuş ve Himalaya dağ silsilesi bölgesindeki su kaynaklarına olası katkısı, yerel su kullanımı, tarım ve hidroelektriği doğrudan etkileyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Dağ silsilesindeki su kaynakları, tarım alanlarında kullanılması nedeniyle 120 milyon kişiyi doğrudan Hindistan, Tibet, Nepal, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'daki 1,3 milyar kişiyi ise nehir havzası yoluyla dolaylı olarak etkiliyor.

Bölgede, Tien Shan, Kun Lun, Pamir, Hindu Kush, Karakurum, Himalayalar ve Hengduan'ın dağlık alanları ve dünyanın en büyük tatlı su kaynaklarından birini üreten Tibet Platosu da bulunuyor.