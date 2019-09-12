MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaHindistan ve Çin askerleri arasında gerginlik
12.09.2019 - 16:53| AA

Hindistan ve Çin askerleri arasında gerginlik

Pangong Gölü'nün kuzeyinde devriyeye çıkan Hint birlikleri, gölün üçte ikisini kontrol eden Çin askerleriyle karşılaşınca takviye birlikler istendi.

Hindistan ve Çin askerleri arasında gerginlik

Hindistan ve Çin askerleri arasında iki ülke sınırında yer alan Fiili Kontrol Hattındaki (LAC) Pangong Gölü çevresinde gerginlik yaşandığı bildirildi.

Times of India'da yer alan habere göre, Ladakh'ta bulunan 134 kilometre uzunluğundaki Pangong Gölü'nün kuzeyinde devriyeye çıkan Hint birlikleri, gölün üçte ikisini kontrol eden Çin askerleriyle karşılaştı.

Askerler arasındaki karşılaşma, her iki tarafın da takviye birlikler çağırmasıyla gerginliğe dönüşerek bir süre devam etti.

Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, tugay komutanları düzeyinde yapılan görüşmelerinin ardından gerginlik sona erdi.

İki ülke arasında LAC hususundaki farklı yaklaşımlar zaman zaman gerginliğe yol açıyor.

Çin ile Hindistan arasında 3 bin 500 kilometrelik sınır bulunuyor. İki ülke arasında, Haziran 2017'de Çin'in kontrolündeki Donglang'daki yol inşaatı sırasında Hindistan askerlerinin bölgeye girerek müdahale etmesi sonucu anlaşmazlık yaşanmıştı.

Şile yolunda kaza! Ortalık savaş alanına döndüİstanbul Şile yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası bir kişi otomobilde sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kaza nedeniyle Şile yolunda yoğun trafik oluştu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Oyun kötü bitti!

Oyun kötü bitti!

Çırağını triger kayışıyla döven usta tutuklandı

Çırağını triger kayışıyla döven usta tutuklandı

Cuma mesajları resimli | En güzel Cuma mesajları

Cuma mesajları resimli | En güzel Cuma mesajları

Michael Schumacher uyandı mı? kimdir? Kaç yaşında?

Michael Schumacher uyandı mı? kimdir? Kaç yaşında?

Sıradaki Haber