Hindistan’da 5 eyaleti sel vurdu: 58 ölü

Hindistan’ın, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Pencap, Yamuna ve Delhi bölgelerinde etkili olan aşırı yağışlar sele dönüştü. 10 bin kişinin tahliye edildiği selde, 58 kişi yaşamını yitirdi.
Uttarakhand bölgesinde çok sayıda okulun tatil edildiği bilgisi verildi.
Karı kocanın yaşadığı evden tonlarca çöp çıktı!İstanbul Ataşehir ‘de Zeynep ve Halil Ayaztekin çiftinin evlerinde yaklaşık 5 yıldır biriktirdiği tonlarca çöpten rahatsız olan bina sakinleri durumu belediyeye bildirdi. Gelen ekipler tarafından binanın iki katında biriktirilen çöpler kamyonlara yüklenerek tahliye edildi, ardından binada ilaçlama çalışması yapıldı.