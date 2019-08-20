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HaberlerDünyaHindistan’da 5 eyaleti sel vurdu: 58 ölü
20.08.2019 - 14:10| DHA

Hindistan’da 5 eyaleti sel vurdu: 58 ölü

Hindistan’da aşırı yağışlar sonucu oluşan selde, 5 eyalette 58 kişi hayatını kaybetti. 10 bin kişinin ise sel bölgelerinden tahliye edildiği belirtildi.

Hindistan’da 5 eyaleti sel vurdu: 58 ölü

Hindistan’ın, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Pencap, Yamuna ve Delhi bölgelerinde etkili olan aşırı yağışlar sele dönüştü. 10 bin kişinin tahliye edildiği selde, 58 kişi yaşamını yitirdi.

Uttarakhand bölgesinde çok sayıda okulun tatil edildiği bilgisi verildi.

Karı kocanın yaşadığı evden tonlarca çöp çıktı!İstanbul Ataşehir ‘de Zeynep ve Halil Ayaztekin çiftinin evlerinde yaklaşık 5 yıldır biriktirdiği tonlarca çöpten rahatsız olan bina sakinleri durumu belediyeye bildirdi. Gelen ekipler tarafından binanın iki katında biriktirilen çöpler kamyonlara yüklenerek tahliye edildi, ardından binada ilaçlama çalışması yapıldı.
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