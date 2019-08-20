Hindistan’da 5 eyaleti sel vurdu: 58 ölü

Hindistan’ın, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Pencap, Yamuna ve Delhi bölgelerinde etkili olan aşırı yağışlar sele dönüştü. 10 bin kişinin tahliye edildiği selde, 58 kişi yaşamını yitirdi.

Uttarakhand bölgesinde çok sayıda okulun tatil edildiği bilgisi verildi.