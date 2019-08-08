MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaHindistan’da da Keşmir tepkisi
08.08.2019 - 07:58

Hindistan’da da Keşmir tepkisi

Hindistan yönetiminin yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir’e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesi hükmünü kaldırması, ülke içinde de karışık tepkilerle karşılandı.

Hindistan’da da Keşmir tepkisi

Pakistan ve Bangladeş’te yoğun tepkiyle karşılanan karar, dün Hindistan’da da protesto edildi. Delhi’deki kalabalık gösteriye katılanlar arasında, bazı muhalefet partilerinden politikacıların yanı sıra dış dünya ile bağlantısı kesilmiş olan bölgedeki ailelerinden haber alamayan çok sayıda Keşmirli de vardı. Protestocular bölgeye uygulanan kuşatmanın ve iletişim karartmasının derhal kaldırılmasını talep eden pankartlar taşıdılar. Bununla birlikte Başbakan Narendra Modi’nin kararının arkasında olan Hintliler de karşı gösteri düzenledi ve protestoculara tepki gösterdi. Keşmir’de pazar akşamından bu yana telefon ve internet hizmetlerindeki kesinti sürüyor.

Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

Sıradaki Haber