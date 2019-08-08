Hindistan’da da Keşmir tepkisi

Pakistan ve Bangladeş’te yoğun tepkiyle karşılanan karar, dün Hindistan’da da protesto edildi. Delhi’deki kalabalık gösteriye katılanlar arasında, bazı muhalefet partilerinden politikacıların yanı sıra dış dünya ile bağlantısı kesilmiş olan bölgedeki ailelerinden haber alamayan çok sayıda Keşmirli de vardı. Protestocular bölgeye uygulanan kuşatmanın ve iletişim karartmasının derhal kaldırılmasını talep eden pankartlar taşıdılar. Bununla birlikte Başbakan Narendra Modi’nin kararının arkasında olan Hintliler de karşı gösteri düzenledi ve protestoculara tepki gösterdi. Keşmir’de pazar akşamından bu yana telefon ve internet hizmetlerindeki kesinti sürüyor.