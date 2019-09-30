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30.09.2019 - 10:46 | | DHA

Hindistan'da felaketin bilançosu ağırlaşıyor

Sağanak yağışların yol açtığı sellerle günlerdir boğuşan ülkede, hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye çıktı.

Hindistan'da felaketin bilançosu ağırlaşıyor

Hindistan’ın kuzeyinde etkili olan sağanak yağışların bilançosu ağırlaşıyor.

Uttar Pradeş ve Bihar eyaletlerinde etkili olan selde ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi, birçok yapıda maddi hasar meydana geldi. Beş gündür sellerle boğuşan bölgede 120 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca, selin etkilendiği bölgelerde eğitime ara verilirken, toplu taşıma araçları da seferlerini iptal etti.

Felaket bölgesinde sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor.

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