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14.10.2019 - 10:07 | | AA

Hindistan'da iki katlı bina çöktü

Yerel medya, Walidpur kentinde yıkılan binadan 12 ceset çıkarıldığını ve 15 kişinin enkaz altında olduğunu bildiriyor.

Hindistan'da iki katlı bina çöktü

Hindistan'da iki katlı binanın çökmesi sonucu 12 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde bulunan Walidpur kentinde iki katlı bina çöktü.

Eyalet emniyet yetkilisi Om Prakash Singh, en az 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin halen enkaz altında olduğunu belirtti.

Görgü tanıkları, kuvvetli patlama sesi duyduklarını, ardından binadan alevler yükselmeye başladığını aktardı.

Uttar Pradeş Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, patlamada ölenlerin aileleri ve yaralananlara gerekli desteğin verileceğini ifade etti.

    Gökdelenler sallandı!Akşam saatlerinde dev binalar sağa sola yalpaladı, gıcırdama sesleri duyuldu. Japonya'yı vuran 225 kilometre hızındaki Hagibis Tayfunu, deprem ve tsunami etkisine yol açtı.
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