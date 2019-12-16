Hindistan'da Müslümanları öfkelendiren vatandaşlık yasasına tepkiler büyüyor

Hindistan'da dini baskıdan kaçarak ülkeye gelen göçmenlere vatandaşlık yolunu açan fakat aynı konumdaki Müslüman göçmenleri dışlayan yasaya karşı protestolar ülke geneline yayılırken olaylardaki ölü sayısı altıya yükseldi.

Başkent Yeni Delhi'de otobüsler ateşe verildi, yollara barikatlar kuruldu. Kuzey ve doğudaki eyaletlerde büyük çaplı gösteriler düzenlendi.

Hafta sonunda Batı Bengal eyaletinde büyük otoyollar trafiğe kapanırken, eyalet hükümeti halkın temel ihtiyaçlarını kaldırabilmesi için, sokağa çıkma yasağını bir süreliğine kaldırdı.

İngiltere, ABD ve Kanada, Hindistan'a gidecek vatandaşları için seyahat uyarısı yayımladı.

Yeni Delhi'de polis kampüse izinsiz girdi

Pazar günü Ulusal İslam Üniversitesi'nde (Jamia Millia İslamia) yasayı protesto için düzenlenen eylemde çatışma çıktı. Çatışmayı hangi tarafın başlattığı henüz bilinmezken, güvenlik güçleri kendilerine taş atan kalabalığa biber gazıyla müdahale etti.

Yerel medyaya göre en az üç otobüsle bazı motosikletlerin ateşe verildiği çatışmalarda yaklaşık 60 kişi yaralandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada polisin daha sonra izinsiz olarak kampüse girdiği belirtildi.

Olaylar sırasında kaydedilen videolarda polisin üniversite öğrencileri ve personelini copladığı görülüyor.

Kentin bazı bölgelerinde bugün okullarda ders yapılmayacağı açıklandı.

Jawaharhal Nehru Üniversitesi'nde de protestolar düzenlendi.

Ülkenin kuzeyindeki Aligarh İslam Üniversitesi'ndeki çatışmalardan sonra eğitime 5 Ocak'a kadar ara verildi.

Güneydeki Haydarabad kentinde Mevlâna Azad Urdu Üniversitesi'nde, polisin İslam Üniversitesi'ndeki müdahalesi protesto edildi.

Yeni yasada ne var?

Çarşamba günü geçirilen yasa, komşu ülkeler Bangladeş, Pakistan ve Afganistan'dan kaçak olarak ülkeye giren altı dini grubun mensuplarına altı yıldır burada yaşadıklarını kanıtlamaları koşuluyla vatandaşlık hakkı veriyor. Yasa Müslümanları kapsamıyor.

İktidardaki Hindu milliyetçisi BJP Hükümeti yasayla dini baskıdan kaçanlara yasal statü verilmesini amaçladığını, Müslümanların dini azınlık olmadığı ve Hindistan'ın korumasına ihtiyaçları bulunmadığı için yasaya dahil edilmediğini söylüyor.

Ülkedeki Müslüman gruplar ise düzenlemenin hükümetin Müslümanları dışlama siyasetinin bir parçası olduğunu ve anayasanın laiklik ilkesinin çiğnendiğini savunuyor.

Birleşmiş Milletler de yasayla ayrımcılık yapıldığı endişesini dile getirdi.

Kaynak: BBC Türkçe